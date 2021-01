Stijgende cybercriminaliteit mede mogelijk gemaakt door brein Anthony E.: ‘Zijn ziel kan gered worden’

interview Laat Zoetermeer groeien naar 200.000 inwoners, zegt deze deskundige: maar waarom?

24 januari Forensensteden als Alphen, Gouda en Zoetermeer moeten groeien naar 200.000 inwoners. Dat is beter en stukken goedkoper dan de vier grote steden (G4) verder uit te breiden. Die oproep aan het nieuwe kabinet doet Aernout van der Bend. Hij is directeur van Next Generations Infrastructures, een samenwerking van Rijkswaterstaat, Prorail, Vitens, Alliander, Schiphol en Havenbedrijf Rotterdam.