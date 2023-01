Stille studieplekken komen terug, studenten welkom in Gymworld

Mijn Kamerplant Kamerplan­ten Brigitte worden reusachtig groot: ‘Ze exploderen gewoon’

In deze koude wintermaanden zitten we meer binnen dan buiten. Vandaar de rubriek Mijn Kamerplant, waarin liefhebbers van binnen tuinieren vertellen over hun bijzondere exemplaren. Deze week Brigitte Kessler die in haar bescheiden maar des te zonniger appartement kamerplanten van reusachtige proporties kweekt.

22 januari