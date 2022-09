Studenten mogen gratis heen en terug op de HTM-fiets

Veel studenten gebruiken al een deelfiets of -scooter om van het station boven de A12 naar het Dutch Innovation Park aan de Bleiswijkseweg te rijden in plaats van enkele honderden meters lopend af te leggen. Een proef eerder dit jaar wees volgens de gemeente al uit dat studenten behoefte hebben om de afstand tussen station en campus sneller af te leggen.

Dropzone

De vervoerder heeft daarom een nieuwe ‘dropzone’ bij de Dutch Innovation Factory benoemd, dat is een plek waar de gebruiker de fiets mag achterlaten. Zo’n plek was er al bij het station Lansingerland-Zoetermeer. Studenten kunnen de HTM-fiets vanaf nu zonder problemen achterlaten in de fietsenstalling van de campus.