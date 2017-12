Surfen naast de skipiste? Het kan straks in Zoetermeer

Het gaat om een project naar Amerikaans voorbeeld, legt Hendriks uit, onder de naam Wavegarden: ,,Met een 'surfpool' als grootste attractie. Je moet je een groot, 50 meter breed bad voorstellen, waar kunstmatig golven worden gecreëerd. Kleine, zachte golven voor beginners en hoge, krachtige golven voor de professionals. Ernaast komt een groot zwembad met glijbanen en mogelijkheden voor langebaanwedstrijden.''



De blauwdruk komt uit de VS. In Texas groeide Wavegarden uit tot een drukbezochte attractie. Dichter bij huis, in het Spaanse Bilbao, staat de tot nu toe enige vestiging binnen Europa. Want het mag elders dan in de woorden van Hendriks (68) een 'enorme hype' zijn, het draait ook om een kostbare investering, die niet makkelijk is terug te verdienen voor wie niet, zoals Hendriks, denieuwe onderneming kan koppelen aan een al bestaande attractie, zoals in dit geval SnowWorld.



Er wordt in Zoetermeer overigens niet alleen een surfpool met golven tot 1.90 hoog gerealiseerd, maar ook een openluchtzwembad van olympische afmetingen, een strand met ligbedden, een surfshop uiteraard, plus een hotel met ruim 100 kamers.