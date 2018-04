Tarek bouwt leven op na oorlog in Syrië: 'Klaag niet en grijp kansen die je krijgt'

Moderne moskee, maar zorg over parkeren blijft

13 april De moskee aan de Olof Palmelaan in Zoetermeer krijgt een moderne uitstraling, zo blijkt uit gisteravond gepresenteerde plannen. Om parkeeroverlast in de naastgelegen buurten te voorkomen, worden in de bermen grasbetontegels gelegd. Buurtbewoners houden echter zorgen over de parkeerdruk.