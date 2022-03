Tbs dreigt voor verdachte van verkrachtingen, aanranding en gewelddadige berovingen in hartje Zoetermeer

De schrik was groot in Zoetermeer toen kort na elkaar drie vrouwen zich met bijna eenzelfde verhaal bij de politie meldden. Een man pakte ze plots vast en dwong ze tot seks, in een geval bleef het bij aanranding. Het was de politie al snel duidelijk dat het om één en dezelfde persoon ging. Dat is volgens het Openbaar Ministerie een nu 21-jarige Zoetermeerder, die dinsdagmiddag in de rechtbank in Den Haag terechtstond.