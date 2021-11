Terminale Ineke die te lang zou leven in hospice hoeft na kritiek op leiding tóch niet weg: ‘We hebben gejankt’

Daar zaten ze met z’n drieën, jankend. De familie Lamers kreeg deze week tijdens een gesprek met het bestuur van Stichting Hospice Zoetermeer en de regiomanager Buurtzorg te horen dat moeder Ineke tóch langer mag blijven. ,,Mijn vader brak, mijn moeder brak en ik natuurlijk ook. Ze mag in elk geval blijven tot 1 januari”, zegt zoon Harrie opgewekt. Dan start namelijk nieuwe eigenaar Buurtzorg. ,,We hebben afgesproken om dan met de huisarts te bespreken hoe de situatie is. Als de situatie hetzelfde is of slechter, mag ze blijven.”