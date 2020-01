Terrein Shurgard vrijgegeven, gedupeerden willen zelf zoeken in hun afgebrande opslagbox

Het forensisch onderzoek op de locatie is afgerond en de vrijgekomen asbest is opgeruimd. De gemeente Zoetermeer heeft het terrein nu overgedragen aan Shurgard, dat verantwoordelijk is voor verdere opruiming. Een woordvoerder van het bedrijf kan nog niet zeggen of gedupeerden in hun afgebrande box mogen zoeken of wat er met eventuele overgebleven eigendommen gebeurt.



Jeroen Bolier van SchadeKing, die een groep van ongeveer driehonderd gedupeerden bijstaat, waarschuwt het bedrijf dat het niet aan de overblijfselen mag komen. ,,Ook al is het gesmeuld of zit het onder het as, het blijft eigendom van de huurder. Om het te mogen verwijderen moeten huurders eerst officieel afstand doen.” Bolier hoopt dat het niet nodig is, maar dreigt met gerechtelijke stappen als Shurgard zonder toestemming handelt.