The hottest man van Zoetermeer kweekt pepers: ‘Pepers zijn niet alleen voor vuurvreters’

'Ik moest er wel even hard om lachen', reageert Pieter Dekker, nadat hij tijdens de promotie van een evenement dat binnenkort plaatsvindt, is gepromoot als The hottest man van Zoetermeer. Afgelopen april heeft hij zijn bedrijf Dekker Pepper opgericht, waarmee hij eigen sauzen, gemaakt van chilipepers, en een jam op de markt heeft gebracht. De 38-jarige Zoetermeerder raakte tijdens zijn middelbare schooltijd verknocht aan de smaak van pepers, waarna het een belangrijk deel begon uit te maken van zijn voeding.



Naast zijn 'day job' in de financiële wereld duikt hij, nadat zijn kinderen op bed liggen, de keuken in om te experimenteren. De afgelopen dagen heeft hij korte nachten gehad, omdat zijn sauzen blijken aan te slaan. ,,Het begon tijdens mijn schooltijd met een druppeltje tabasco en een klein beetje sambal door een gerecht. Uiteindelijk wil je het niet meer missen. Als je opeens iets eet zonder peper, is het te vergelijken met koffie zonder cafeïne. Pepers geven iets extra's en ze zijn, als ik eerlijk ben, een beetje verslavend. Ik doe het nu eigenlijk overal op. Boterhammen met jam, chocopasta, pindakaas, eieren, rauwe groente, marinades, soep en vlees. Hoewel ik tegenwoordig geen vlees meer eet. Maar op een gegeven moment dacht ik, ik geef nu dertig euro per maand uit aan tabasco en pepersauzen, dat moet nog lekkerder kunnen. Ik wil het zelf gaan maken'', aldus Dekker.