Theemutsen in de vitrinekast: 'Moeilijk ontwerp kost wel veertig uur werk'

Een theemuts met bloemen erop, kabouters, engeltjes, lieveheersbeestjes, vogels, of sneeuwpoppen. Een ijsmuts of een theemuts in de vorm van een baret. In tien jaar tijd heeft de Zoetermeerse Charlotte Hensen (51) al rond de 250 verschillende theemutsen gehaakt en gebreid en ze krijgt er nog steeds geen genoeg van.

In het nieuwe stadhuis is sinds kort een aantal van haar meest bijzondere exemplaren te zien. ,,Het begon tijdens een vakantie in Engeland. Ik zag een hele leuke gebreide theemuts tijdens een high tea en dacht, dat kan ik zelf ook maken. Ik kocht een boekje met waanzinnige patronen en zo is het allemaal begonnen. Het is een beetje uit de hand gelopen", vertelt Hensen lachend.

Quote Het is echt hand- en priegel­werk, met veel details Charlotte Hensen

De 51-jarige Zoetermeerse breit en haakt al haar hele leven. Een theemuts bleek uiteindelijk haar meest favoriete object om te maken. ,,Een theemuts wordt nog weleens gebruikt, maar niet veel meer. Mijn creaties zijn meer bedoeld om in huis neer te zetten. Het zijn echte hebbedingen. Dat mensen ze heel leuk vinden blijkt uit het grote aantal dat ik inmiddels heb verkocht. In tien jaar tijd wel meer dan tweehonderd voor 35 tot 40 euro per stuk. Dat ben ik wel kwijt aan de kosten van de materialen." Als de Zoetermeerse de uurprijs zou doorberekenen, zouden de mutsen onbetaalbaar worden. ,,Een moeilijk ontwerp kost wel veertig uur werk. Een simpele toch ook nog twintig uur. Het is echt hand- en priegelwerk, met veel details."

Sinds ze haar passie heeft ontdekt, staat ze ook regelmatig op markten om haar creaties aan het publiek te laten zien. Daarnaast wordt ze regelmatig gevraagd om er een paar uit te lenen voor tentoonstellingen, zoals in het stadhuis nu. ,,Via via werd ik gevraagd nadat het idee was ontstaan om exposities in het nieuwe stadhuis op te zetten. Ik heb namelijk best een netwerk in Zoetermeer. Eerder was ik commissielid voor de lokale CDA en sinds april dit jaar ben ik voorzitter van het Cultuurfonds Zoetermeer", vertelt Hensen.

Verrast

Hoewel ze nu iets minder vaak op markten staat, wordt ze altijd positief verrast door de reacties van voorbijgangers, vertelt ze. ,,Mensen worden er vrolijk van. Als ik op een markt sta, komt het ook regelmatig voor dat mensen stil blijven staan en aan me vertellen dat ze er zo blij van worden om zulke theemutsen te zien. Dat vind ik echt een enorm compliment. Daar doe ik het voor. Zelf moet ik soms ook lachen als ik aan het werk ben. Nu ben ik bezig met een exemplaar met dertig kleine vlindertjes. Dat kost best veel tijd", aldus de Zoetermeerse.