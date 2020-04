Thuiswerkende leerlingen krijgen vandaag een inspectie van de slaapkamer

Het gaat hier natuurlijk om een 1-aprilgrap, maar het is te hopen voor de ouders van deze leerlingen dat zij erin trappen en massaal hun slaapkamers op gaan ruimen! In de op Facebook verspreidde (net echt uitziende) brief valt te lezen: ‘Het is van groot belang dat kinderen werken in een schone en opgeruimde omgeving. Doordat er nu veel kinderen thuis werken zal er woensdag 1 april een inspectie door het ministerie van Schone Zaken plaatsvinden. Het is de bedoeling dat kinderen zelf hun slaapkamer goed schoonmaken en opruimen. Omdat de inspecteur niet zelf bij iedereen langs kan komen, vragen we u om de kinderen een foto naar hun eigen juf(fen) of meester(s)te laten sturen.’