Tiener (17) die veroordeeld werd voor een steekpartij en zelf werd neergeschoten toch welkom op mbo

Tip! Boek een rondvaart door de Zoetermeer­se polder voor een verjaar­dags­feest­je of voor de leuk

In Zoetermeer kun je met een rondvaartboot via de Zoetermeerse polders richting Voorschoten varen. Onderweg vertelt een gids alles je over de omgeving. de weidevogels en historische weetjes. Goed nieuws, want deze zogenaamde poldervaarten zijn weer gestart.