Tiener denkt date met meisje te hebben, maar wordt van schoenen beroofd

Een 15-jarige jongen is gisteren in een park aan het Vestingpad in Zoetermeer met geweld beroofd van zijn schoenen. Hij was daar in eerste instantie om een meisje te ontmoeten die hij een paar dagen daarvoor via Snapchat had leren kennen. In plaats van het meisje, bleken er twee onbekende jongens op de plek van de ontmoeting te zijn.