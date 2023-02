Tiener loopt zware hoofdwonden op bij aanval met knuppel

Reageer Nederland­se bloemenhan­del met Rusland gaat ondanks boycot stiekem door: wat vindt u daarvan?

Westlandse bloemenhandelaren houden zich niet aan de handelsboycot met Rusland, meldde deze site dit weekend na uitgebreid onderzoek. Via tussenhandelaren in Oost-Europa gaat er nog steeds voor miljoenen euro’s aan Hollandse bloemen naar de bloemenstalletjes in Moskou. Wat vindt u daarvan?

16:06