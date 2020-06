Tiener mishandeld bij pesterijen aan het strand van Noord Aa

Den Haag lokt toeristen met campagne ‘Een zee van ruimte’, maar hier is dat al te vinden

12:02 De gemeente Den Haag is met haar marketingbureau de campagne Een zee van ruimte begonnen. Door te wijzen op de plekken waar de 1,5-meter maatregelen probleemloos kunnen worden opgevolgd wil de stad de toeristen weer binnenhalen. Maar de campagne is ook bedoeld voor eigen inwoners om in coronatijd te recreëren op plekken waar het rustig is. Vier portretten van prachtgebieden in en rond Den Haag waar niemand elkaar in de weg loopt.