Ties (17) gaat discussiërend zijn toekomst tegemoet

Wat houdt MUNA in?

,,Tijdens conferenties van Model United Nations, MUN's, worden de Verenigde Naties nagebootst. Leerlingen en studenten van over de hele wereld doen eraan mee. Voor de MUNA komen ze naar Zoetermeer. Vaak hebben we een buitenlandse logé in huis. De A staat voor Alfrink, de naam van mijn school. MUN's worden mondiaal georganiseerd door en voor studenten of scholieren. De voertaal is Engels. Je leert er allerlei basisvaardigheden, zoals spreken in het openbaar, debatteren en onderhandelen. Ook werken we aan oplossingen voor maatschappelijke problemen, zoals het verbeteren van de levensstandaard van de allerarmsten.''