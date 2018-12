Tijdlijn geweld in Zoetermeers nachtleven: Veel kogels en één granaat

Nachtclubs in Zoetermeer zijn in de afgelopen vier jaar meer dan eens het doelwit geweest van aanslagen. Sommige clubs moesten de deuren sluiten na vechtpartijen of een kogelregen.

2014

Club Magnum aan de Van der Hagenstraat moest begin december 2014 op slot na een reeks incidenten. Volgens de gemeente was er sprake van geweld, bedreiging en overlast. Na een massale vechtpartij greep de politie in en werd de club ontruimd.

De vlakbij gelegen Club NoLimit, gevestigd naast schaatsbaan Silverdome aan de Van der Hagenstraat, moest eind 2014 tijdelijk de deuren sluiten nadat er in de maanden daarvoor keer op keer geweldsincidenten waren. Toen een man in de club in zijn been werd geschoten, was voor burgemeester Charlie Aptroot de maat vol en sloot hij de zaak tijdelijk.

2015

Kort daarna, op 19 februari 2015, was het pand van Club Magnum doelwit van brandstichting. Een man probeerde midden in de nacht het dak met benzine in brand te steken.

2016

Kort na de jaarwisseling van 2016 sloot Magnum de deuren. De burgemeester trok vlak voor oud en nieuw de vergunning van de club voor onbepaalde tijd in. De ondernemer die destijds de zaak runde, krijgt nooit meer een vergunning in Zoetermeer.

Begin 2016 kreeg Aptroot het ook aan de stok met Club Envy, gevestigd in het pand waar ooit discotheek Amphion was gevestigd. Ongeregeldheden bij Envy voor de deur vormden alweer het zoveelste grote incident rond de nachtclub vond burgemeester Aptroot, die Envy verplichtte drie maanden te sluiten.

Halverwege 2016 moest nachtclub No Limit voor een half jaar op slot op last van de burgemeester. Volgens Aptroot was de maat vol na een reeks geweldsincidenten.

2018

In maart 2018 werd na een jaar de rust verstoord door een kogelregen die werd afgevuurd op de deuren van Club One, de club die in het pand van voorheen Club NoLimit zat. De club moest op slot van de burgemeester en de zaak bleef daarna dicht.

ZOETERMEER Politie doet onderzoek na beschieting met automatisch wapen bij uitgaansgelegenheid Club One aan de Van der Hagenstraat in Zoetermeer

In september werd opnieuw een toegangsdeur van een club beschoten met een automatisch vuurwapen: deze keer die van Club Magnum. Er waren zeker tien kogelgaten te zien. Niemand raakte gewond, maar de burgemeester sloot de zaak aanvankelijk een maand voor onderzoek.

In november legde een onbekende een handgranaat voor de deur van Club Magnum. Aptroot sloot de zaak voor twee weken, en daarna voor een half jaar.

Op 28 december vlogen er opnieuw kogels richting de ingang van een Zoetermeerse club. Club Cobra, gevestigd op de plek van voorheen Club Envy, werd beschoten. Burgemeester Aptroot heeft de zaak twee weken gesloten voor onderzoek.