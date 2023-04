Tip! Boek een rondvaart door de Zoetermeerse polder voor een verjaardagsfeestje of voor de leuk

indebuurt.nl Binnenkij­ken bij Sandra in Buytenwegh: 'Elke dag voelt het hier als vakantie'

Sandra van den Nouweland (41) stuurde een uitnodiging naar de redactie van indebuurt Zoetermeer om een kijkje te komen nemen in haar eengezinswoning in de wijk Buytenwegh. Tijdens ons bezoek wist Sandra over elke ruimte in huis wel een bijzonder verhaal te vertellen.