Tip! Deze zomer kun je beachvolleyballen in het Buytenpark

Studie LUMC: nieuw medicijn tegen malaria biedt volledige bescher­ming

Een nieuw, mogelijk medicijn tegen de gevaarlijkste vorm van malaria biedt volledige bescherming tegen een infectie. Onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en het Centre for Human Drug Research (CHDR) hebben het experimentele geneesmiddel onderzocht bij 39 gezonde vrijwilligers. Zij werden twee uur of vier dagen voordat ze het medicijn kregen, in een gecontroleerde setting geïnfecteerd met malariaparasieten.