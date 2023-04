Tips, voorwaarden en meer: alles wat je wil weten over een geveltuin in Zoetermeer

met video Zeshonderd man bij Iftar en niet alleen moslims: ‘Hier zit je samen aan tafel’

Gelovig of niet, bij de iftar van Jumbo was woensdagavond iedereen welkom. Zeshonderd mensen aten samen in het magazijn van de vestiging van de super aan de Laakweg in Den Haag. ‘Zó mooi! Wij zijn gewend alleen moslims om ons heen te hebben tijdens de Ramadan.’