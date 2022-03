Toch nog een grote naam tijdens Bevrijdingsfestival: Froukje staat op podium van de Boerderij

Zoals eerder bekend gemaakt verandert Zoetermeer op 5 mei in een heuse festivalstad. Op verschillende podia door de stad wordt de vrijheid gevierd. Naast de acts op de Markt en het Nicolaasplein is nu bekend dat Froukje tijdens het festival een exclusief concert zal geven in Poppodium de Boerderij. De Ethiopische zangeres Hiwot verzorgt het voorprogramma.

Tekst gaat verder onder de video.

Hoewel het concert gratis is, is vanwege de beperkte beschikbaarheid een reservering verplicht. De reservering gaat aankomende zaterdag om 10.00 uur van start via de website van Poppodium de Boerderij.

Aangepaste vorm

Het Bevrijdingsfestival wordt om meerdere redenen in aangepaste vorm gevierd, op vier kleinere podia. Dat komt door het aangepaste subsidiebeleid, corona en de oorlog in Oekraïne. ,,Er is dit jaar gekozen om verdeeld over de stad een bescheidenere programmaring te bieden, waardoor er per locatie minder bezoekers zijn”, zegt Ruud Steggerda, directeur van organisator Netwerk Zoetermeer. Het evenement blijft echter gratis toegankelijk.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.