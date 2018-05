Toch WK-voetbal voor Zoetermeerder: 'Langzamer, maar niet saai'

Even vragen aanOp het echte WK zijn we er niet bij, maar vandaag speelt een Nederlands voetbalteam toch een heus wereldkampioenschap: het WK Walking Football in Engeland. Zoetermeerder Wout Jonker (65) is als amateur geselecteerd.

Wat is Walking Football?

,,Het is loopvoetbal, bedoeld voor de 65-plusser. Je mag niet rennen, er moet altijd één voet op de grond staan. We spelen in teams van zes tegen zes, op een kleiner veld.’’

Is zo’n loopsport wel een beetje dynamisch?

,,Die vraag krijg ik vaak. De sport is langzamer, maar heus niet saai. Bij ons draait het écht om de techniek. Lange halen naar voren heeft geen zin, want niemand rent daarheen.’’

Wat mag er nog meer niet?

,,De bal mag niet hoger komen dan de knie. Althans, hier is dat zo. In Engeland, waar het WK is, mag de bal niet boven het hoofd. Koppen is verboden. En ook gek, er is geen buitenspel.’’

Quote Het zal wel pittig worden Wout Jonker

Wat verwacht u van het WK?

,,Dat ik dit nog mag meemaken, is al geweldig. Het zal wel pittig worden. Van de Engelsen weet ik dat ze ruw zijn. Ja, zelfs met 65-plussers wordt er nog lekker geduwd en getrokken. We moeten ons onderscheiden met techniek.’’

En een tribune vol juichende supporters?

,,Daar ga ik niet vanuit. Daar is de sport, in ieder geval in Nederland, nog veel te klein voor. Maar ach, zo begint het altijd hè met een nieuwe sport. Volgend jaar zullen de tribunes ongetwijfeld al weer voller zitten.’’