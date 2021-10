Toen Chocomel uit Zoetermeer vertrok waren ze er bij Nutricia kapot van: ‘Ze snijden het hart uit de fabriek’

Vrijwel iedereen kent wel iemand die ooit voeding van Nutricia heeft gebruikt. De herkenbare fabriek langs de A12 onderging in de loopder jaren een ware metamorfose, van bescheiden melkproducent naar een wereldwijde pionier op het gebied van speciale voeding. Bij Nutricia draaien de machines 24/7 door. Rijen flesjes drink- en sondevoeding vliegen razendsnel, 100.000 flesjes per uur, over de lopende band.