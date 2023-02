Toen Jsavv (17) bij zijn moeder in auto stapte, schoot andere tiener hem met jachtgeweer in zijn gezicht

indebuurt.nl 5 x zomerse festivals waar we naar uitkijken in Zoetermeer

Het is nog winter maar langzaamaan zien we Zoetermeer veranderen in lentesferen. De zon schijnt, terrasliefhebbers doen een drankje met een warme deken over de benen en de vogels lijken uit hun winterslaap ontwaakt. Waar we naar uitkijken? Dansen, muziek, lachen en zomers genieten. Daarom geven we jullie alvast een voorproefje van wat toffe festivals die ons deze zomer te wachten staan.

8 februari