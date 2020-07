Toetertrouwstoet rijdt gevaarlijk en asociaal op N209: bestuurders raken rijbewijs kwijt

Er kwamen meerdere meldingen bij de politie binnen over de trouwstoet die op de weg het verkeer hinderden. Agenten zagen bij aankomst dat de stoet meerdere overtredingen maakten. Zo haalden twee bestuurders andere auto’s meerdere keren rechts in, werd er onnodig getoeterd en reden ze over een verdrijvingsvlak. Naast een bekeuring moesten deze mannen hun rijbewijs inleveren.