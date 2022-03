Ton aan schade door vuurwerk in Zoetermeer, burgemeester pleit voor strenger verbod

Johan vocht jaren voor homorech­ten bij de politie: 'Ze hadden macht over mij en dat wilde ik niet meer’

Toen de Haagse agent Johan Bodrij (65) als dertiger besloot uit de kast te komen, wilde hij er in één keer vanaf zijn: hij schreef een artikel in het personeelsblad van de Zeeuwse Rijkspolitie. Na 44 jaar als diender is hij nu gepensioneerd én Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. ,,Als je volledig jezelf wilt zijn, moet je wel uit de kast komen.”

6 maart