Torens als noordelijke entree voor Stadshart, honderden woningen er bij

Van wieg tot graf Van Dikke Tut tot partycen­trum: Chris Vaderloos maakte zijn bijzondere familie­naam beroemd in Delft

‘Die is van mij’, dacht Chris toen hij Loes op tafel zag dansen. Drie maanden later openden ze hun eerste Delftse zaak. Er zouden er vele volgen. Deze keer in de rubriek Van Wieg Tot Graf: het levensverhaal van Chris Vaderloos (28 augustus 1944 – 6 november 2022).

14 december