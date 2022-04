Tranen bij baasje als hij vermiste kat met epilepsie weer ziet: ‘Al zestien jaar een echte kameraad’

‘Hebben jullie hem, leeft hij nog?’ De tranen schoten in de ogen van het baasje van kat Sascha. Het dier, dat al zestien jaar zijn trouwe vriend is, was al een week vermist. ‘Hij heeft dagelijks medicijnen nodig voor epilepsie.’

In de struiken van een voortuin aan de Bordeauxstraat in Zoetermeer zat al enkele dagen een kat. Zijn gezondheid liet hem zichtbaar in de steek en de bewoners schakelden de Dierenambulance in. Chauffeur Joop rukte uit en trof een kat die ellendig in elkaar gedoken zat en nauwelijks reageerde. ,,Met zachte geluiden en kleine aaibewegingen kon Joop het vertrouwen van de kat winnen”, legt Dierenambulance Den Haag uit.

Lees ook Baasjes van Tommy hadden hoop hem ooit nog te zien opgegeven, tot na 8 maanden de telefoon ineens ging

In de ambulance werd het beestje onderzocht. ,,Hij had geen verwondingen gelukkig, maar was wel wat apathisch.” Het bleek om een echte raskat te gaan, een Buurmees. ,,Niet meer de jongste, maar nog hartstikke knap.”

Tranen

De chip van het dier bleek niet goed geregistreerd, maar na wat vakkundig speurwerk op internet werd duidelijk dat een soortgelijke kat werd vermist in Zoetermeer. ,,Toen Joop aanbelde bij het gevonden adres deed een oudere, zeer bezorgde man open. Toen hij het logo van de dierenambulance op Joops vest zag vroeg hij zich angstig af of zijn Sascha gevonden was en of hij nog leefde. Toen we vertelde dat Sascha levend en wel in de ambulance zat, schoten zijn ogen vol tranen en viel hij Joop ontroerd in de armen.”

Quote Hij is altijd op tijd weer terug, tot een week geleden

Het was een mooie hereniging. De dolblije eigenaar vertelde dat Sascha al zestien jaar bij hen is en een echte kameraad. ,,Hij komt ’s avonds altijd op schoot zitten en als de eigenaar naar het verzorgingshuis in de buurt vertrekt om zijn vrouw in te stoppen, dan maakt Sascha een klein rondje buiten. Hij is altijd op tijd weer terug. Tot een week geleden.”

Het baasje wist nu niet wat er met hem was gebeurd en had zich enorm ongerust gemaakt. ,,Bovendien lijdt Sascha aan epilepsie en heeft hij dagelijks zijn medicijnen nodig.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.