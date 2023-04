Treinongeluk Voorschoten: zo reis je nu van Zoetermeer naar Leiden, Schiphol of Amsterdam met het openbaar vervoer

indebuurt.nlGa je vaak voor je werk met de trein richting Leiden of Amsterdam? Of ga je binnenkort met de trein naar Schiphol? Let dan even goed op. Vanwege het grote treinongeluk dinsdagochtend in Voorschoten rijden er geen treinen tussen Den Haag Centraal Station en Leiden Centraal.