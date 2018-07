Treinverkeer ontregeld door werkzaamheden Lansingerland-Zoetermeer

Vanaf de nacht van maandag 30 juli tot woensdag 1 augustus om 5.00 uur 's ochtends vinden werkzaamheden plaats aan de seinen, het spoor en het perron van Lansingerland-Zoetermeer. Dan wordt onder meer een trap geplaatst in de stationshal en werkt men aan het houten plafond.



De NS adviseert reizigers via Den Haag en Utrecht Centraal/Amersfoort via Leiden Centraal of Schiphol Airport te reizen. Verder zet het bedrijf bussen in richting Gouda. Het nieuwe station tussen Zoetermeer-Oost en Gouda wordt al in december in gebruik genomen.



Elke ochtend up-to-date met het laatste nieuws uit Den Haag en omstreken? Schrijf je hier gratis in!