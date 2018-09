Troostkamer is een plek om te voelen, ruiken en ervaren

Een beste vriendin die kanker blijkt te hebben, een overlijden, een vriend die gaat scheiden of een zoon die is gezakt voor zijn examen. Anita de Roode probeert mensen op allerlei manieren troost te bieden in de Troostkamer in de Dorpsstraat. In een speciale boom hangen inmiddels meer dan honderd kaartjes met lieve, verdrietige of mooie teksten.



Hoewel het winkeltje van De Roode in het begin nog niet gelijk aansloeg, is dit na vijf jaar wel anders, vertelt ze. ,,Ik moest even geduld hebben. Bij troost denken mensen vaak aan de dood, maar hier zijn geen grafkisten te koop. Troost is een heel ruim begrip. Mensen weten nu dat ze bij de Troostkamer kunnen komen voor allerlei verschillende soorten troost", vertelt de Zoetermeerse.



Ze besloot de Troostkamer op te zetten, nadat ze een tijd als vrijwilliger in een hospice, het Bijna Thuis Huis in Zoetermeer, heeft gewerkt. ,,Mensen nemen vaak een bloemetje mee voor wie daar verblijft, maar een bosje bloemen gaat na korte tijd weer dood. Ik wilde cadeautjes met een blijvende betekenis aanbieden. Denk aan een edelsteen die kracht geeft of een boekje met mooie teksten. Dit pand is klein, maar je hebt echt wel even de tijd nodig om alles te bekijken, ik heb inmiddels zoveel verschillende dingen."



In samenwerking met een bedrijf uit Limburg biedt ze ook gedenksieraden aan waarin as van een overledene kan worden verwerkt. ,,Mensen kunnen een sieraad uitzoeken, waarna ze later alleen of samen met de familie terugkomen om het te vullen met de as." Daarnaast komen mensen ook langs met bijvoorbeeld een babytandje of een plukje haar om dit te vereeuwigen in een sieraad.