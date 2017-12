Tropische verrassing op nieuw horecaplein

Living Museum hoopt op garantstelling voor lening

15:04 Voor de inrichting van het Living Museum in het voormalige stadhuis van Zoetermeer is ruim negen ton nodig. Omdat de gemeente het pand casco oplevert, is het geld nodig om de ruimte geschikt te maken. ,,Het budget wordt gebruikt om het casco een museumfunctie te geven", legt directeur a.i. Ruud Emous uit. ,,Denk aan vitrinekasten, tussenwanden, de techniek en de vloerafwerking."