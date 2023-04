Tunnelbak Europaweg deels afgesloten vanwege losgekomen putdeksels

Zoetermeer kan vrijwel niets doen aan verdwijnen geboorte­zorg: ‘Dat deugt gewoon niet’

Gemeenten hebben niets te zeggen over ziekenhuiszorg. Daar moet verandering in komen, vindt wethouder Ingeborg ter Laak. Voordat het te laat is en Zoetermeer de geboortezorg in de stad kwijtraakt.