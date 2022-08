Twee auto’s botsen op elkaar op Afrikaweg: twee rijstroken richting A12 afgesloten

Zoetermeer gewilde plek voor koffieza­ken en lunchrooms: ‘Stad is onwijs aan het groeien’

Aan koffietenten en lunchrooms is geen gebrek in Zoetermeer. In de afgelopen vijf jaar is het aantal van deze soort horecazaken ruim verdubbeld. Die stijging is het hoogste in vergelijking met andere grote gemeenten. ,,Den Haag zit propvol. Duitsers die naar Scheveningen willen, slapen steeds verder weg.’’

25 augustus