Twee jaar en 2,5 miljoen euro later, máár Franx opent nu eindelijk de deuren

Na lang wachten viert Franx eigenlijk drie keer feest. Donderdag was de opening voor vrijwilligers, donateurs en genodigden. Vrijdag is de officiële opening en zaterdag is het grote publiek welkom. ,,We hebben het al zo vaak uitgesteld, zijn zo lang bezig geweest. Nu maken we er een goed feest van ook”, zegt Franx-directeur Natalie Vinke met gevoel voor humor. Dan serieuzer: ,,We wilden het verspreiden om het minder druk te maken, zodat de kunst beter te zien is.”