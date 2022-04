‘Tweede première’ voor Schrootjes, zitkuilen en punaises

Zitkuilen, huiselijkheid en ‘nieuwe truttigheid’ voerden de boventoon bij de huizenbouw in de jaren 70, precies de jaren dat Zoetermeer hard groeide. Dat is een film waard, vonden het Historisch Genootschap Oud Soetermeer en het Architectuurpunt.

Zoetermeerder Niek Nieuwenhuijsen maakte voor het HGOS de film Schrootjes, zitkuilen en punaises – Post 65 in Zoetermeer die dinsdag 19 april te zien is. Het is niet de première, die eer viel het HGOS in november te beurt. ,,Maar toen konden er vanwege coronamaatregelen maar weinig mensen komen. Vandaar dat we de film nu nog een keer vertonen, nu met andere inleiders”, zegt Judith Schotanus van het ArchitectuurPunt Zoetermeer.

Jubileum

2022 is een jubileumjaar voor Zoetermeer, de stad viert dat ze zestig jaar new town is. De film laat zien hoe de wijken uit de jaren 70 en 80 van elkaar verschillen en wat de bijzondere kenmerken zijn. Voorafgaand aan de film vertelt architectuurhistorica Botine Koopmans over de architectuur van deze periode. Haar collega Joosje van Geest licht haar website Post65.nl toe.

De film begint om 19.30 uur in het CKC aan de Leidsewallen 80. De toegang is gratis, aanmelden via architectuurpuntzoetermeer.nl

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.