Uit de bus van Etiënne komen geen artiesten meer, maar Indische maaltijden: ‘Ach ja, wat maakt het uit’

Dat is even heel wat anders..

,,Absoluut. In de artiesten- en evenementenbranche ligt alles zo goed als stil. Het laatste waar ik zin in heb, is zelf ook depri stilzitten. Zo ‘zit’ ik niet in elkaar. Ik wil graag nuttig zijn. Toen bleek dat de eigenaar van Indo-Express, en tevens een goede vriend van mij, behoefte had aan een bezorger, wist ik niet hoe snel ik me moest melden.”