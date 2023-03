Uit een rivier of uit de zee: hier komt ons drinkwater vandaan

indebuurt.nlIn Zoetermeer hebben we de luxe dat er heerlijk drinkbaar water uit onze kraan stroomt. In tegenstelling tot in veel Europese landen proef je in het Zoetermeerse water geen chloor of andere vreemde smaakjes. Maar waar komt ons drinkwater eigenlijk vandaan?

Nederland telt tien verschillende drinkwaterbedrijven die dagelijks miljarden liters aan schoon drinkwater leveren. In Zoetermeer is dat Dunea.

Waterwinning

In Nederland wordt er op drie manieren drinkwater gewonnen: uit grondwater, uit de rivier (oppervlaktewater) of uit oevergrondwater. Grondwater is regenwater dat langzaam de ondergrond in is gesijpeld. Die reis duurt soms wel honderden tot duizenden jaren. Oppervlaktewater komt met name uit de Rijn, het IJsselmeer en de Maas. Het oevergrondwater is een combinatie van water uit een rivier en grondwater. Dat soort water vind je vooral vlak achter een dijk bij een rivier. Heb jij al een idee waar het Zoetermeerse drinkwater vandaan komt? (Bron: drinkwaterplatform.nl)

Zoetermeerse drinkwater

Het Zoetermeerse drinkwater wordt door Dunea gewonnen. Als Zoetermeerders zijn we niet de enigen die gebruikmaken van het drinkwater van Dunea. Ook buurtsteden Den Haag, Delft en Lansingerland drinken water uit de kraan van dit bedrijf. Het hoofdkantoor van Dunea is in de wijk Rokkeveen gevestigd. In 2018 werd er 83 miljoen kubieke meter water gewonnen. Goed om te weten: 1 kubieke meter water staat gelijk aan 1.000 liter.

Al dat Zoetermeerse drinkwater kwam niet uit de zee, want dat is te zout, maar uit oppervlaktewater. Dunea haalt het drinkwater uit de Afgedamde Maas, een zijtak van de Maas. Dit water wordt gefilterd in de Zuid-Hollandse duinen tussen Monster en Kijkduin, en Scheveningen en Katwijk. Schoon drinkwater gaat naar 1,4 miljoen klanten in de Randstad. Als reservebron maakt Dunea gebruik van rivier de Lek.

Wist je trouwens dat je op ruim tien plekken in Zoetermeer gratis drinkwater kunt tappen uit een van de watertappunten? Houd je lege flesje onder kraan, drukken en tappen maar. Je vindt ze hier.

Benieuwd wat een gemiddelde Nederlander per dag aan water verbruikt? Volgens het CBS is dat 134 liter. Daarvan wordt ongeveer 41 procent gebruikt om te douchen, 29 procent bij het doorspoelen van het toilet en 12 procent voor het wassen van kleding. De resterende 18 procent wordt gebruikt voor bijvoorbeeld koken, afwassen en natuurlijk het drinken van kraanwater, koffie en thee. Het waterverbruik van een gemiddeld gezin of huishouden in Nederland (2,13 personen) is 285,42 liter per dag.

Beste drinkwater in Europa?

Als afsluiter is het leuk om te weten dat het drinkwater in Nederland van zeer hoog niveau is. In vergelijking met Frankrijk of Spanje zit er (bijna) geen chloor in het water. Zou je kunnen zeggen dat het beste drinkwater van Europa uit de Nederlandse kranen stroomt?

Nou, tijdens de European Water Awards in 2020 is Nederland tweede geworden bij de verkiezing voor het lekkerste kraanwater van Europa. De jury beoordeelde het Nederlandse kraanwater met een 7.1 en omschreef het met ‘clean, soepel en het mondgevoel is precies goed’. Op nummer één staat het Oostenrijkse drinkwater en op de laatste plek belandde het kraanwater uit Portugal met een ‘uitgesproken vieze chloorsmaak’.

