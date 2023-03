Uit eten en suppen: Dit nieuwe restaurant opent aan de Dobbeplas

De nieuwe huurder, horecaondernemer Reno Hilgersom, start in mei restaurant en partypaviljoen PuuRR aan de Dobbe.

Visgerechten

Reno is ook eigenaar van de Zoetermeerse diner- en feestboerderij Het Wapen van Zoetermeer, De Bles in Stompwijk, restaurant Leeuwenberg in Den Haag, en van PuuRR aan de Vliet in Leidschendam. Een soortgelijke eetgelegenheid met dezelfde uitstraling krijgen we in Zoetermeer aan de Dobbeplas. Daar kunnen we straks naartoe voor de lunch, borrel, diner, feesten en partijen. Het pand krijgt in zes weken tijd een complete metamorfose met een nieuwe bar, neonverlichting, een mooi ingerichte loft voor gezelschappen en een afsluitbare serre met uitzicht op het park en het water.

Op de menukaart

Op de menukaart van PuuRR aan de Dobbe zullen diverse visgerechten zoals sliptong, zalmfilet en dorade komen te staan. Vleesliefhebbers kunnen hun hart ophalen met varkensmedaillons, angus burgers en tournedos. Verder zien we diverse maaltijdsalades, citroenrisotto en andere vegetarische gerechten op de zomerkaart staan. Elke maand verandert het aanbod maandspecials met een vis- of vleessoort van de dag en een speciaal lunchgerecht.

Suppen

Net als bij restaurant PuuRR aan de Vliet wil Reno ook aan de Dobbeplas supboards gaan verhuren. “In Leidschendam kunnen gasten genieten van onze gerechten en drankjes op de kaart, en vervolgens eventueel met een gehuurd supboard de Vliet over peddelen. De vergunning is nog in aanvraag maar ik hoop dat we dit ook in Zoetermeer kunnen gaan aanbieden. Hoe tof zou het zijn om de Dobbeplas over te steken.”

Op 1 april start de verbouwing van het pand aan de Markt 1. Op vrijdag 12 mei gaat PuuRR aan de Dobbe open.

