Uitvinder Dirk Franx geëerd met gigakunstwerk: ‘Hij had een grote hartstocht’

'Handen en gebaren zijn belangrijk bij ontwikke­ling kinderen’

14 juli Als we praten, gebruiken we vaak onze handen ter ondersteuning van wat we willen zeggen. Ook kinderen maken gebaren om duidelijk te maken wat ze willen zeggen en andersom. Onderzoeker Lisette de Jonge-Hoekstra ontdekte dat dat samenspel heel belangrijk is voor de cognitieve ontwikkeling van kinderen.