Uitzicht om te delen: ‘Vanaf ons balkon in Zoetermeerse CityTower maak je alles mee’

Keiharde metal, hebben jullie het rijk soms alleen?

,,We hebben twee buren, that's it. Meestal zitten we samen op het balkon, ook in de winter. Dan draaien we metal, electronic body music (ebm), goth of industrial - ook in onze thuisstudio voor radiostation K-Rock - en kijken we door onze verrekijker naar slechtvalken op het oude stadhuis.''