Vader woedend over schoolreisje van 4000 euro: ‘Dit bedrag is ons totale vakantiebudget’

’s Ochtends huiswerk maken, ’s middags de bergen in, ijsvissen en met een kompas navigeren door het Noorse landschap. En dat zes weken lang. Via ’t Wylde Leren, een stichting die de wereld als nieuw klaslokaal ziet en ‘avontuurlijke, educatieve reizen onder schooltijd’ organiseert, kunnen leerlingen van het Picasso Lyceum mee op zo’n reis.



Weinig leerlingen bij wie dit niet als muziek in de oren klinkt. ,,Mijn vijftienjarige zoon kwam na de presentatie van ’t Wylde Leren wildenthousiast thuis. Maar om de benodigde 3950 euro te kunnen betalen, zou ik bijna een extra hypotheek moeten afsluiten! Dit bedrag is ons totale vakantiebudget”, vertelt vader Skitz Fijan. Hij heeft bij de school een klacht ingediend.



Dat de school deze reis promoot vindt Fijan belachelijk. Volgens Fijan is het Picasso Lyceum voor het commerciële karretje gespannen. Toch zit het anders, zegt Jeroen van Grunsven, rector bij het Picasso Lyceum. ,,Het gaat hier deels om een misverstand. Vader was niet bij de voorlichtingsavond. De reis is geen schoolactiviteit en we stimuleren het ook niet.” De school biedt volgens Van Grunsven alleen een podium aan ‘t Wylde Leren.

Quote Maar om de benodigde 3950 euro te kunnen betalen, zou ik bijna een extra hypotheek moeten afsluiten Skitz Fijan

Sponsoring

,,Leerlingen en ouders ontdekten de stichting twee jaar geleden. Wij zijn toen in gesprek gegaan met ‘t Wylde Leren. Vervolgens hebben wij de deur van de school opengezet en doen zij de voorlichting.”

Volgens Van Grunsven ligt het aanbieden van de reis in hetzelfde straatje als de topsporters die de ruimte krijgen om hun sport te beoefenen. Het past bij het onderwijs op maat dat de school aanbiedt, zo zegt Van Grunsven.

Toch kan niet zomaar iedereen mee op reis. Het financiële plaatje is daar niet per se een onderdeel van, volgens Van Grunsven. ,,Geld hoeft geen probleem te zijn. De stichting doet aan sponsoring en fund raising.” Wat wel een eis is, is dat de leerling niet achterloopt met schoolwerk en in staat is om zelfstandig het huiswerk in Noorwegen te maken.

Zelf schrijft ’t Wylde Leren op haar website dat het ministerie van OCW tot nu toe negatief heeft geoordeeld over leerreizen of buitenschools leren. ‘Voornamelijk omdat het ministerie nog geen kwaliteitstoetsing hiervoor heeft.’ Maar het is uiteindelijk aan de school zelf om hier toestemming voor te geven. Van Grunsven: ,,Het ministerie is van kwaliteitstoetsing. Zo’n stichting kunnen ze niet controleren, een school wel. Daarom vinden wij het belangrijk dat de leerling bijloopt met het schoolwerk. Alleen daarop kan het OCW ons afrekenen.”