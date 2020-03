Van Delft naar Denemarken voor droombaan, Peter en Anet verlaten hun huis vol geschiedenis

Peter komt oorspronkelijk uit Hongarije, Anet uit Estland. In 2012 verhuisden ze vanuit Zweden naar Nederland, omdat Anet een PhD, een research-doctoraat, aan de TU in Delft ging doen. ,,We woonden eerst in Rotterdam, maar toen we kinderen kregen verhuisden we in 2017 naar Delft. Iets rustiger en leuker om kinderen groot te brengen. En het was dichter bij ons werk”, zegt Peter.