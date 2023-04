Van Zoetermeer naar de Achterhoek: Dennie van Herwijnen laat alles achter voor eigen wandelcamping

Koningsdag LIVE | Gezellig druk op vrijmark­ten en Haagse burgemees­ter laat nagel van pink oranje lakken

Oranjevlaggetjes, vrijmarkten en feestjes. We vieren vandaag de 56ste verjaardag van koning Willem-Alexander. Volg alles over Koningsdag in Den Haag en omliggende gemeenten via ons liveblog.