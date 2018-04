Vandalen steken Insectenhotel Natuurtuin in brand

‘Geef camperaars de ruimte in Den Haag’

15 april De Haagse verkiezingswinnaar Groep de Mos maakt zich zorgen over de toekomst van het camperpark in Den Haag-Ypenburg - in de ‘oksel’ van het Prins Clausplein. Het contract van uitbater Erik Romijn loopt af in 2020 en hij en de politieke partij vrezen dat er daarna geen camperpark meer overblijft.