Veel waardering voor CDA-icoon Hannie van Leeuwen op sociale media

Meeste aangiften uit Buytenwegh-De Leyens

9:22 In de wijken Buytenwegh-De Leyens, Meerzicht en Oosterheem vonden in de eerste zes maanden van dit jaar veruit de meeste misdrijven plaats. Het aantal aangiften van incidenten in de wijk Buytenwegh-De Leyens is het hoogst.