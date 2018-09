Verbazing over late weigering van hardcorefeest in Zoetermeer

Fractievoorzitter Juliette Meurs vraagt zich af of de argumenten voor de weigering niet in tegenspraak zijn met eerdere uitspraken. BKJN Events, dat bekend is van populaire hardcorefeesten, kreeg na vijf eerdere edities in Silverdome geen vergunning voor het zesde feest dat gepland stond voor zaterdag 22 september. De gemeente vindt dat het evenement ‘te grote gezondheidsrisico’s met zich meebrengt’. Het feest is nu in allerijl naar Zaandam verplaatst.