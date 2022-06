Verdachte (17) schietpartij in speeltuin Zoetermeer weer op vrije voeten, vier anderen zitten langer vast

Dat heeft de raadkamer van de rechtbank in Den Haag afgelopen dinsdag besloten. De 17-jarige verdachte is de tweede die weer op vrije voeten is gesteld. Een ander werd op dinsdag 17 mei al vrijgelaten. Hij blijft wel verdachte in de zaak.

Maatregelen

Politie, de gemeente en het OM hebben in Zoetermeer maatregelen genomen na deze reeks incidenten. Zo heeft burgemeester Bezuijen in een deel van de wijk Buytenwegh, maar ook in delen van Meerzicht en Driemanspolder, een samenscholingsverbod aangekondigd. Daarnaast is er in Buytenwegh en Meerzicht op een extra aantal locaties cameratoezicht ingevoerd. Er wordt extra toezicht gehouden in deze wijken en voor een aantal jongeren is een persoonsgebonden aanpak opgestart.