Verdachte poging inbraak Zoetermeer verschuilt zich in bosjes

Even vragen aan Zuider­strand­the­a­ter verrast door prijs: 'In begin was niet iedereen blij'

6 oktober Met grote concurrenten als het Beatrixtheater in Utrecht, het Delamar Theater in Amsterdam en het Parktheater in Eindhoven is het Zuiderstrandtheater uitgeroepen tot het meest gastvrije theater in de categorie grote steden. Directeur Henk Scholten reageert.