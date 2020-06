Verdachte Zoetermeerse kindermisbruikzaak krijgt twee jaar cel en TBS

Acht maanden cel voor Chinese bewoners drugspand Zoetermeer

23 juni De Haagse rechtbank heeft twee Chinese mannen tot celstraffen van acht maanden veroordeeld vanwege hennepteelt in een woning aan de Witgeellaan in Zoetermeer. De politie viel het pand in september vorig jaar binnen na klachten van omwonenden over een penetrante wietgeur.